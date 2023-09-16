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بعد قليل.. كلمة هامة للرئيس السيسي

السبت، 16 سبتمبر 2023 02:09 م
بعد قليل.. كلمة هامة للرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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انتظروا بعد قليل، كلمة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، واحتشد أهالى بنى سويف، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.

وحرص الحشود من أهالى محافظة بنى سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زياتة لقرية "سدس الأمراء"، فيما أجري الرئيس السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.

 

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