النيابة العامة تناقش اللجنة الخماسية فى قضية المتهمة بقتل طفلها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

استأنفت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تاسع جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها.

كانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية تأجيل جلسات المحاكمة لمناقشة أعضاء اللجنتين، الثلاثية من الطب النفسى فى مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

وتناقش النيابة العامة الآن اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي، فيما تم إخراج اللجنة الثلاثية خارج القاعة بناءً على طلب النيابة لحين الانتهاء من مناقشة اللجنة الخماسية.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.