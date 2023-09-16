المتهمون بالتنقيب عن الآثار في المطرية يعترفون بالبحث عن الكنز

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 أشخاص تم القبض عليهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية، أن أحد الأشخاص أوهمهم بوجود كنز أسفل العقار، فاتفقوا على التشارك في أعمال الحفر والتنقيب، وتقسيم الكنز بينهم حال العثور عليه.

أضاف المتهمون أنهم جهزوا أدوات الحفر، وبدأوا في عملية التنقيب، حتى وصلت الحفرة إلى عمق 4 أمتار، وعقب ذلك فوجئوا برجال المباحث يلقون القبض عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب لجنة مختصة، لمعاينة مكان التنقيب، وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وتم تعيين قوة أمنية لتأمين المكان، لحين انتهاء التحقيقات، وباشرت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.