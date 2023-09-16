اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 09:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة الأمريكية تناقش معالجة الفرص والتحديات المطروحة من الذكاء الاصطناعي

السبت، 16 سبتمبر 2023 09:00 م
الغرفة الأمريكية تناقش معالجة الفرص والتحديات المطروحة من الذكاء الاصطناعي الغرفة الامريكية ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، يوم الأربعاء المقبل 20 سبتمبر 2023 في نادي الصحافة الوطني، فعاليات المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي التابع لغرفة التجارة الأمريكية.

وأشارت الغرفة على موقعها الرسمي إلى أنه بناءً على تقرير لجنة الذكاء الاصطناعي التابع للغرفة، سيركز المنتدى على كيفية تعاون جميع الصناعات وكذلك القادة العالميين في معالجة الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.

وسوف ينضم إلي المنتدى صناع السياسات الدوليون والفدراليون الذين يقودون الطريق في هذه التكنولوجيا التحويلية.

كما تنظم الغرفة الأمريكية  U.S. Chamber of Commerce ،يوم الأربعاء 20 سبتمبر أيضا قمة حلول الكيمياء في الغرفة الأمريكية.

وسيضم هذا الحدث أصوات خبراء من الكونجرس والإدارة والصناعة لمناقشة أهم القضايا والابتكارات ضمن سلسلة القيمة الكيميائية.


الغرفة الامريكية

الذكاء الاصطناعي

Chemistry Solutions Summit

غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة