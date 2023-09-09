اليوم السابع
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السبت، 09 سبتمبر 2023 08:49 م
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الغرفة الأمريكية بواشنطن تناقش آليات تأمين الأعمال التجارية من الجرائم

السبت، 09 سبتمبر 2023 08:00 م
الغرفة الأمريكية بواشنطن تناقش آليات تأمين الأعمال التجارية من الجرائم الغرفة الامريكية ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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تناقش مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن يوم الخميس 14 سبتمبر من خلال إجراء محادثة افتراضية مع الممثل الأمريكي يونغ كيم (CA-40) والنائب الأول لرئيس الغرفة الأمريكية للشؤون الحكومية، إيفان جينكينز، تأثير تزايد الجريمة على الأعمال التجارية وما مدى فعالية التنسيق اللازم لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة.

وذكرت الغرفة على موقعها الرسمي أنه سيتم أيضا في ذات السياق تنظيم لقاء يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وإجراء محادثة افتراضية مع المدعي العام للمنطقة جون فلين، المدعي العام لمقاطعة إيري ورئيس مجلس إدارة رابطة محامي المقاطعة الوطنية، ونيل برادلي، نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية، كبير مسؤولي السياسات ورئيس قسم الدعوة الإستراتيجية، حول التأثير الخطير لتصاعد الجريمة على الأعمال التجارية، ولماذا هناك حاجة ماسة إلى الملاحقة القضائية الفعالة.

 

 


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