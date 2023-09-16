اليوم السابع
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العثور على جثة ميكانيكى داخل مسكنه بالشرقية

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:34 ص
العثور على جثة ميكانيكى داخل مسكنه بالشرقية مديرية أمن الشرقية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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استقبل مستشفى منيا القمح المركزى، جثمان ميكانيكى عثر علي جثة داخل مسكنه نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعلمي وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
كان تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول" أحمد ع" 37 سنة ميكانيكى جثة هامدة إدعاء حادث شنق،حيث عثر عليه متوفى داخل مسكنه نطاق مركز منيا القمح، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم ضباط مباحث منيا القمح بالتحرى حول الواقعة لبيان سبب الوفاة.
 
 
تم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، و صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.
 
 

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