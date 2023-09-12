السيطرة على حريق مصنع أدوات منزلية فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية ، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع لتصنيع الأدوات المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لتصنيع الأدوات المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ تحسبا لوقوع إصابات، وبالفحص تبين أن المصنع مكون من طابقين وأن الحريق اندلع بأحد الهناجر، وتم السيطرة عليه وأسفر عن إصابة 3 عمال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بمنزل مكون من طابقين بقرية شرشيما مركز ههيا، وعلى حريق آخر اندلع بالطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق بمنشية السادات، فيما استقبل مستشفي فاقاوس المركزى شخصين مصابين بحروق إثر تعرضعهما لانفجار أسطوانة غاز بقرية منشية نبهان.