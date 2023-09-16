اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:35 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ج.ج.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 7 جرام من جوهر الميثامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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