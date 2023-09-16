إصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين بمدخل مدينة دار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت بوابة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق نتج عن التصادم إصابة 2 من مستقلى السيارة الأولى، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى وتم إحالتهما لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعى تفيد بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم تقديم العلاج اللازم لهما بقسم استقبال الحوادث بالمستشفى على إثر وقوع مصادمة بين سيارتين.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وسيارة مبكروباص عند بوابة دار السلام دائرة مركز دار السلام نتج عن حادث التصادم إصابة م . ع .20 سنة بجرح قطعى بالبطن وسحجات بالجسم، وإصابة أ . ع . ع 50 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقرى والترقوة اليمنى تم نقل المصابين المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.