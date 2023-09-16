إحالة 239 محضرا تموينيا للنيابة العامة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قال محافظ الدقهلية ، إن الحملات التموينية، التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 239 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن اجا ودكرنس وميت سلسيل وبنى عبيد والمنصورة وشربين وميت غمر نبروه وطلخا وتمى الامديد ومحلة دمنه وجمصة والمنزلة والسنبلاوين، علي مدار 3 أيام حيث تم خلال اليوم الاول ضبط 81 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم ضبط 97 مخلفة تموينية وفي اليوم الثالث تم ضبط 61 مخالفة تموينية وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع دقيق بكمية7شكاير، ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين، ومحاضر توقف عن الإنتاج، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و محاضر تصرف في دقيق بكمية 72 شيكارة، و محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن، ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر عدم إعلان عن أسعار، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحاضر سلع مجهول المصدر ومحاضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية، ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ علي نصف طن دقيق بنسبة 72٪ و30 كيلو لحوم بلدية و11700 لتر سولار و4000 لتر بنزين 80 و400 كجم سكر و500كجم فول سوداني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.