اليوم السابع
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مراقبة الأغذية توصى بغلق 66 منشأة تعمل دون ترخيص فى الدقهلية

السبت، 16 سبتمبر 2023 02:00 م
مراقبة الأغذية توصى بغلق 66 منشأة تعمل دون ترخيص فى الدقهلية منشآت غير مرخصة
الدقهلية شريف الديب

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قامت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 403 منشأت، تبين أن 66 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 220 محضراً و سحب 132عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1658 كيلو من أغذية متنوعة و 307 لترات عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية
 
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
 
 
 

الدقهليه

صحة الدقهليه

مخالفات صحية

أغذية فاسدة



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