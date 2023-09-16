مراقبة الأغذية توصى بغلق 66 منشأة تعمل دون ترخيص فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية ، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 403 منشأت، تبين أن 66 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 220 محضراً و سحب 132عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1658 كيلو من أغذية متنوعة و 307 لترات عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.