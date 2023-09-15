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754.5 مليون جنيه.. طفرة فى المنح الحكومية بموازنة العام المالى الجارى

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:30 ص
754.5 مليون جنيه.. طفرة فى المنح الحكومية بموازنة العام المالى الجارى مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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شهدت موازنة العام المالي الجاري التي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة في حجم المنح المتوقعة من الجهات الحكومية خلال العام، وقدرت بنحو  754.5 مليون جنيه مقابل 29.3 مليون جنيه العام السابق، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمُقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 
 
 
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
 
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
 
 
 
  
 

مجلس النواب

الحكومة

موازنة 2324

المنح

منح حكومية



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