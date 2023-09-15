وفد الصحة يتفقد مستشفيات كفر الشيخ وندوة حول مرض نقص المناعة المكتسبة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت المستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ندوة تثقيفية للأطباء والتمريض، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وبالتعاون مع الدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ.

تناولت الندوة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وحملت عنوان "الدليل الإرشادي القومي لفيروس نقص المناعة البشري"، وألقى الدكتور محمد نجيب عليوة، مسئول البرنامج القومي لمكافحة فيروس الإيدز، محاضرة حول آليات فحص وتشخيص وعلاج مرضى الإيدز وفقًا لبروتوكول 2020.

كما أكد الدكتور عليوة خلال المحاضرة على أهمية إزالة التمييز المرتبط بمرضى الإيدز، وشرح آليات التعامل في حالات الوخز، وتناولت المحاضرة أيضًا أساليب منع انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الطفل، ومن الشريك المصاب إلى الشريك السليم.

كما شهد مستشفيات كفر الشيخ، جولة لوفد وزارة الصحة، في إطار جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة القطاع الصحي، وعقب الجولة تمت مناقشة الملاحظات التي وجدها فريق المرور، وطرق تلافيها مستقبلا، كما تم طرح التجارب الناجحة فى المحافظات الأخرى لتعميمها، موجها بضرورة تقديم خدمة طبية جيدة وآمنة للمريض المصري في جميع المنشآت التابعة لوزارة الصحة.



الحضور من الأطباء والممرضين بكفر الشيخ



مناقشة سلبيات المستشفيات بكفر الشيخ وسبل تفاديها