رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم 180 كادرا شابا فى ختام انضمامهم لـ"مكافحة الإدمان"

الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية للعمل ببرامج الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة تحت شعار "قوتنا في شبابنا" بقاعة سيمنار كلية الزراعة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالجامعات المصرية، لمواجهة ظاهره إدمان وتعاطي المخدرات.

ونفذت جامعة كفر الشيخ العديد من الفعاليات منها انطلاق البرنامج التدريبي، لإعداد القيادات الشبابية للعمل ببرامج الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة تحت شعار "قوتنا في شبابنا"، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور سلام العربي، منسق عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، يعد إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد أو المجتمع، وأضرار تعاطي المخدرات لا تمس مدمن المخدرات فقط، بل تمتد آثارها لتلحق أضرارًا اجتماعية واقتصادية، ولا تقتصر أضرار المخدرات على الصحة النفسية والبدنية للفرد، بل إنها تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة، وتؤثر سلبًا على سلوك الشخص وعلاقته بمن حوله، علاوة على استنزافه ماديًا ومعنويًا وراء إشباع رغبة التعاطي الجامحة، ومن الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها مبكرًا هي استشارة طبيب متخصص لعلاج الإدمان، واختيار المركز أو المصحة العلاجية للوقوف على درجة حالة الإدمان التي وصل إليها متعاطي المخدرات، وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وقد تمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.

كما تطرقت الدورة إلى التعرف على فئات المدمنيين، وماهي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببا في الإقبال على الإدمان، وتوضيحا لأنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية على الدم ومناعة الجسم وعلى الجهاز العصبي وباقي الأعضاء وفي نهاية الندوة تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل وطرق الوقاية، وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان شملت نصائح خاصة بالأسرة والشباب.

واختتمت الدورة بتفضل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، بتسليم الشهادات للمتدربين في ختام الدورة التدريبية، وقام المتدربين بحلف يمين المهنة.