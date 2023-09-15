محافظ كفر الشيخ يهنئ أصغر لاعبة حاصلة على البطولة الأفريقية فى الكونغ فو

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطفلة علياء أحمد عبدالله ، أصغر لاعبة حاصلة على البطولة الأفريقية في لعبة الكونغ فو المقامة باستاد القاهرة، تحت 6 سنوات، مقدما الشكر لأسرتها التي دعمتها، ووالدتها نسمة العافي، بطلة الجمهورية وأفريقيا على مدار عدد من السنوات، ومدربها.

كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر للاعبة ووالدتها، لتلقيه رسالة منها قبل البطولة عن استعدادها لخوض البطولة، وتمنى لها التوفيق، وأن تعود لكفر الشيخ، حاصة على بطولة أفريقيا، لأن لديه الثقة في الله أولا ثم ما وهبه الله لعلياء من تصميم على مواصلة التفوق، كعادتها في البطولات التي خاضتها قبل ذلك، فحققت علياء بإذن الله ما تمنته وما تمناها لها.

وكانت علياء قد حصلت منذ عدة أيام على حزامين دولي افريقي الحزام الأزرق والحزام الافريقي، وذلك تحت رعاية الكابتن زكريا الإخريطي، وهاني عكاشه، وايمان هنداوي، حيث بذلوا معها جهدا كبيرا، لتكون بهذا المستوى الجديد.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبق تكريم الطفلة أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور والدة الطفلة نسمة العافي بطلة مصر وأفريقيا في لعبة الكونغ فو، وصممت بسمه العافي على تأهيل نجلتها لتكون خليفتها، بل أن الطفلة فاقت والدتها.