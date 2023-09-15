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فى الشرق الاوسط وتركيا وأفريقيا..

فوز فريق هندسة المنصورة بالمركز الأول بمسابقة Dell Technologies-2023

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 09:28 ص
فوز فريق هندسة المنصورة بالمركز الأول بمسابقة Dell Technologies-2023 جانب من الفريق الفائز
الدقهلية شريف الديب

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فاز فريق طلابي EyeEG بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، للمرة الأولى في جامعة المنصورة، بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمسابقة Dell Technologies-2023 من ضمن 275 مشروع من 29 دولة. 

وأطلقت شركة Dell Technologies مسابقة مشاريع التخرج السنوية لطلاب المرحلة الجامعية من جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وشارك فريق من كلية الهندسة جامعة المنصورة، بمشروع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع انترنت الأشياء لتنفيذ تقنيات الجيل الخامس من منظومات الاتصالات، حيث مثل الفريق طلاب من خريجي قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم المهندس أحمد السيد، المهندس عبد الرحمن بيبرس، المهندس محمد طه، المهندسة مغفرة شريف، المهندسة شموع محمد، المهندسة حبيبة أحمد، المهندسة يسرا السيد تحت اشراف الدكتورة نهلة بشري المدرس بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بمشاركة المهندسة داليا طارق.

 
 

 


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