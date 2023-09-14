جامعتا الزقازيق والمنصورة الجديدة يكرمان المميزين فى أسبوع شباب الجامعات

وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة عبد الله جاد أمين عام الجامعة وإشراف الدكتور ناجي العزاوي مدير إدارة رعاية الشباب والدكتور هيثم بهجت.

وأشار "الخولى" إلى أن مشاركة طلاب جامعة المنصورة الجديدة تأتي ضمن مشاركة 3500 طالب وطالبة على مستوى 44 جامعة مصرية ، وشارك الطلاب في أنشطة مختلفة على مدار الأسبوع ، منها الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والتكنولوجية، وذلك تحت اشراف مدير رعاية الشباب بالجامعة .

هذا وقد مثل طلاب جامعة المنصورة الجديدة في العديد الانشطة والفاعليات ، وقد حصل الطالب احمد السيد عبد الحميد سليمان السيد كلية العلوم على المركز الثاني للطالب المثالي على مستوى الجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام الثانى.

أعرب الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة عن سعادته بهذا المشاركة الفعالة ، موجها التهنئة للطلاب جامعة المنصورة الجديدة للتمثيل المشرف للجامعة ، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاحات .