جامعتا الزقازيق والمنصورة الجديدة يكرمان المميزين فى أسبوع شباب الجامعات

شارك وفد جامعة المنصورة الجديدة، في اسبوع شباب الجامعات، والذى افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُنظمه جامعة حلوان، خلال الفترة من 8 سبتمبر حتى 14 سبتمبر، وذلك برعاية وزيرى التعليم العالي والشباب والرياضة.
وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة عبد الله جاد أمين عام الجامعة وإشراف الدكتور ناجي العزاوي مدير إدارة رعاية الشباب والدكتور هيثم بهجت.
وأشار "الخولى" إلى أن مشاركة طلاب جامعة المنصورة الجديدة تأتي ضمن مشاركة 3500 طالب وطالبة على مستوى 44 جامعة مصرية ، وشارك الطلاب في أنشطة مختلفة على مدار الأسبوع ، منها الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والتكنولوجية، وذلك تحت اشراف مدير رعاية الشباب بالجامعة .
هذا وقد مثل طلاب جامعة المنصورة الجديدة في العديد الانشطة والفاعليات ، وقد حصل الطالب احمد السيد عبد الحميد سليمان السيد كلية العلوم على المركز الثاني للطالب المثالي على مستوى الجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام الثانى.
أعرب الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة عن سعادته بهذا المشاركة الفعالة ، موجها التهنئة للطلاب جامعة المنصورة الجديدة للتمثيل المشرف للجامعة ، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاحات .
فى سياق متصل، حققت جامعة الزقازيق نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان تحت شعار " الجمهورية الجديدة - حلم وطن "، وقد حصدت الجامعة العديد من الميداليات والجوائز والتى جاءت كالتالى : عمر ناصر أحمد علي مركز ثالث إنشاد ، رحمه مجدي يسن عبدالعال مركز ثاني شطرنج ، أسماء محمد عبدالمنعم حسن مركز ثاني شطرنج خاطف ، معاذ عامر إبراهيم أحمد مركز ثالث تنس طاولة ، فريدة أحمد السيد عمرو ثالث تنس طاولة ، حسين أيمن حسين حسن مركز ثالث تنس طاولة ، محمد وليد مصطفي أحمد مركز أول وثب طويل ، إسلام محمد محمد محمد عثمان مركز ثاني 100 م عدو ، ليلي صلاح محمد المندوة مركز ثاني رمي رمح .
جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق شاركت بوفد مكون من 38 ما بين مشرفا وطالبا ، بواقع 25 طالبا وطالبة فى الأنشطة ( الثقافية - الرياضية - الاجتماعية ) ، تحت إشراف الدكتور أحمد شاكر حسين رئيس الوفد ، محمد متولى مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ، محمد رمضان مسئول الاتصال ، الدكتور محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعى ، الدكتور عصام عامر قائم بعمل مدير إدارة النشاط الرياضى ، الدكتور مايكل جرجس مشرف النشاط الرياضى ، إيمان السيد مشرفة النشاط الاجتماعى ، الدكتور يوسف فتحى مشرف النشاط الثقافى ، والطالب أحمد عماد محمد رئيس اتحاد الطلاب ، والطالب رائد جلال السيد نائب رئيس الاتحاد .
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