وستلبي المساعدات الطارئة التي يقدمها صندوق أوبك الاحتياجات الحرجة بما في ذلك توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى، فضلا عن تدابير الحماية والوقاية كجزء من عملية الإغاثة الشاملة ، وسيتم توجيه المنحة من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) وستوفر مساعدة حيوية لجمعية الهلال الأحمر المغربي (MRCS) .

وقال المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة: “إننا نتضامن مع شعب المغرب الذي تكبد خسائر مدمرة نتيجة هذا الزلزال المدمر. وبالتعاون مع المجتمع الدولي، نأمل أن تتمكن مساعدتنا الفورية من تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين والمساعدة في تعافيهم".

وتهدف المنحة إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان مثل الأسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ، ويتماشى التزام صندوق أوبك بتقديم المساعدات الإنسانية مع شراكته طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي يعود تاريخها إلى عام 1997.

وحتى الآن ، قدم صندوق أوبك ما يقرب من 32 مليون دولار في شكل منح إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأكثر من 85 مبادرة إنسانية واستجابة للطوارئ .