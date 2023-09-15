"الصحة المغربية" توفير 400 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمناطق المنكوبة

إيمان حنا

قال عزيز مرابطي، مدير مديرية الأدوية والصيدلة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، إنه منذ الساعات الأولى من الفاجعة وحتى الآن تم توفير نحو 400 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمناطق المنكوبة بالمغرب، وفق "هسبريس".

وقال مرابطي إن الأدوية والمستلزمات الطبية لا يوجد فيها أي نقص، و تم تفعيل المخطط الإستراتيجي لمخزون الأدوية والمستلزمات الصحية.

وأضاف أن الوزارة قد شكلت المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمواد الصحية، الذي يهم الأدوية التي تستخدم في الحالات الطارئة وتغطي السكان في مثل هذه الكوارث.

كما أكد مرابطي، أنه في الساعات الأولى بعد الزلزال بعثت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 200 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المناطق المنكوبة والمتأثرة بالهزة الأرضية، ثم توالى إرسال الكميات الأخرى.

وشدد على أن المخزون يهم الأدوية التي تستخدم بصفة عامة في جراحة العظام، والإنعاش والتخدير، وأيضا المستلزمات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، والأقنعة وغيرها، وكذلك الأكسجين الذي لم ينقطع نهائيا.

ونبه مرابطي إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقوم بتتبع لحظى للمخزون، بتنسيق ما بين المراكز الجهوية ووحدات التموين في المكان.

يذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 2946 شخصا، تم دفن 2944 منهم، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وتواصل السلطات العمومية جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.