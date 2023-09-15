اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سكاى نيوز: إغلاق مدينة درنة الليبية بعد إعصار دانيال

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:32 م
سكاى نيوز: إغلاق مدينة درنة الليبية بعد إعصار دانيال إعصار دانيال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منعت السلطات الليبية، الجمعة، المدنيين من دخول مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات "إعصار دانيال" حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 قتيل، وفق سكاي نيوز.

لكارثة، التي أعقبت انهيار سدين بسبب الأمطار الغزيرة وتدفق فيضان هائل على المدينة الواقعة على البحر المتوسط في وقت مبكر من يوم الإثنين، سلطت الضوء على شدة العاصفة وضعف ليبيا أيضا.

وأعلن سالم الفرجاني، المدير العام لجهاز الإسعاف والطوارئ شرقي ليبيا، مساء الخميس، أنه تم إخلاء درنة ولن يسمح إلا لفرق البحث والإنقاذ بالدخول.

جلبت الكارثة وحدة نادرة، حيث سارعت الأجهزة الحكومية في جميع أنحاء ليبيا لمساعدة المناطق المتضررة، مع وصول قوافل المساعدات الأولى إلى درنة، مساء الثلاثاء.

وتباطأت جهود الإغاثة بسبب تدمير العديد من الجسور التي تربط المدينة.


سكاي نيوز

مدينة درنة

إغلاق مدينة درنة الليبية

إعصار دانيال

دانيال

اعصار ليبيا

إعصار ليبيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة