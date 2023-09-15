اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تحذر الولايات المتحدة من التصعيد في العلاقات الثنائية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:05 م
روسيا تحذر الولايات المتحدة من التصعيد في العلاقات الثنائية بوتين وبايدن
أ ش أ

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حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف واشنطن من التصعيد بالعلاقات الثنائية ، وذلك بعد طرد روسيا دبلوماسيين أمريكيين مؤخرا .

وأضاف ريابكوف -في تصريحات صحفية، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - "نحث على عدم اتباع المسار التصعيدي، فالموظفان اللذان تم إعلانهما شخصيتين غير مرغوب فيهما في روسيا، كانا يمارسان أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا وهذه حقيقة واضحة، ومؤخرا تم الكشف عن ملابسات ما حدث قبل قرار طردهما"، قائلا إن أي تصرفات أمريكية ردا على قرار الطرد سيكون بمثابة تحرك تصعيدي آخر من الجانب الأمريكي ونحن نحذرهم من ذلك.

وأعلنت الخارجية الروسية أمس /الخميس/ استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وإخطارها بإعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصيتين غير مرغوب فيهما.

 


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