اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوابك لـ 79.5 دولار للبرميل 2023

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:00 ص
توقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوابك لـ 79.5 دولار للبرميل 2023 النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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تشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يوليو 2023 إلى 80.6 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة 7.1% مقارنة بالشهر السابق. بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 79.5 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ %20.6% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".
 
وتابع التقرير،أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 0.8% (0.6 دولار للبرميل مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى 75.2 دولار للبرميل. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد عمليات بيع عقود النفط من قبل المستثمرين في الأسواق الأجلة وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتوقعات نمو الطلب تحديداً في الصين) وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية.
 
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نفط

نفط خام

سلة خامات أوبك



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