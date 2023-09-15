"تعليم القاهرة" تفتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس للمرة الثالثة

كتب سيد الخلفاوي

تفتح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للمرة الثالثة، باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى ولمدة أسبوع، يبدأ من يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، إلي يوم السبت 23 سبتمبر 2023، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.

وفى السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن أماكن مقرات الدعم المدرسى للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بهدف إلى تحسين المستوى العلمى والدراسى وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى، مدير المديرية، أنه تم تجهيز (345) قاعة، كذلك تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد "موسى" على ضرورة المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية، والالتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال.

وأصدر تعليماته بتخفيض 50٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة، كما أوصى بكيفية اختيار المعلمين، ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين.

يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم (28) لعام 2023.