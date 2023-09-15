برنامج تدريبى لأطباء جامعة سوهاج بمستشفى إفنجليش بألمانيا.. صور

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور حسان النعماي رئيس جامعة سوهاج ، إنه يتم تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء الجامعة بمستشفي إفنجليش بألمانيا، وذلك بناءاً علي بروتوكول التعاون الطبي مع جامعة أولدنبور، لإنشاء وتجهيز وحدة للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالمستشفي الجامعي.

و أكد النعماني علي أهمية هذه البرامج التدريبية للأطباء بهدف الإطلاع علي كل ما هو جديد في علاج ضعف وفقدان السمع لدي الاطفال حديثي الولادة، من أجل ضمان جودة عالية من النتائج و الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية لجامعة اولدنبورغ، و مواكبة التطور السريع في المعارف النظرية والعملية التي يشهدها العالم.

وأوضح النعماني أنه سيتم بالتعاون مع روتاري ألمانيا إنشاء الوحدة بمستشفي الجامعة، وتجهيزها بأحدث الأجهزة المعروفة دولياً في الكشف والتشخيص المبكر لضعف وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، وذلك بتكلفة 150 الف دولار، لافتاً إلي أنه سيتم إرسال هذه الأجهزة مباشرة عقب عودة الأطباء من البرنامج التدريبي، كما سيتم أيضاً بناءاً علي إتفاقية التعاون إرسال فربق طبي الماني للمستشفي الجامعي لاستكمال البرنامج التدريبي للأطباء، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم.

ومن جانبه أضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان هذا التدريب سيكون له تأثير ومردود كبير علي الأطفال حديثي الولادة من ناحية التشخيص المبكر، وتجنب الوصول للمضاعفات وتأخر الكلام، وضعف المهارات العقلية والذهنية، موضحاً انه سيكون هناك فريق طبي متكامل علي مستوي عالي من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للأطفال بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة،

ويتلقي التدريب كلاً من الدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي، والدكتورة ابتسام محمد اخصائي الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي، حيث أوضح أن التدريب يتم علي أجهزة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدي الأطفال المبتسرين عند اليوم الثالث والعاشر، وفي حالة عدم الحصول علي نتيجة مؤكدة يتم عمل اختبار الثالث للطفل وهذا يكون بنسبة 5٪؜ من الأطفال، كما يتم إجراء التدريب تحت تأثير التخدير بغرف العمليات، والتدريب علي حالات بعمليات زراعة القوقعة.