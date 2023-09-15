تكليف الدكتور أحمد فتحى النحاس مديرا للمستشفيات الجامعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج، تكليف الدكتور أحمد فتحى حامد النحاس الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج للقيام بأعمال مدير للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى جانب عمله، وذلك لحين تعيين مديرا تنفيذيا للمستشفيات الجامعية طبقا لقواعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو لمدة عام أيهما أقرب.

وجاء القرار والذى حمل رقم 1894 والصادر بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر 2023 بعد الاطلاع على موازنة الجامعة للسنة المالية الحالية 2024/2023م وعلى القانون رقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها القانون رقم 142 لسنة 1994 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 م.

وعلى المذكرة المقدمة من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتاريخ 2023/9/14 وعلى موافقتنا.

مادة (1): يكلف الأستاذ الدكتور أحمد فتحي حامد احمد النحاس - الأستاذ بكلية الطب للقيام بأعمال مدير المستشفيات الجامعية بالاضافة الى عمله، وذلك لحين تعيين مديراً تنفيذياً للمستشفيات الجامعية طبقا القواعد المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية - أو لمدة عام أيهما أقرب.

مادة (1): ينقذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك.