الصين تعرب عن استعدادها لمساعدة الليبيين فى التغلب على صعوبات العاصفة "دانيال"

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أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم /الجمعة/، استعداد بلادها لمساعدة الليبيين؛ للتغلب على الصعوبات الناجمة عن كارثة العاصفة "دانيال".

جاء ذلك فى معرض رد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على سؤال فى مؤتمر صحفى عما إذا كانت الصين على استعداد لتقديم مساعدات إغاثة إلى ليبيا؛ للتخفيف من آثار كارثة العاصفة "دانيال"، التى ضربت شرقى ليبيا يوم 11 سبتمبر الجارى.



وقالت المتحدثة - فى تصريح نشرته الوزارة على موقعها بشبكة الإنترنت - : "إننا نتابع عن كثب أنباء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال التى تسببت فى وقوع خسائر بشرية جسيمة وخسائر فى الممتلكات بشرق ليبيا، وقد بعث الرئيس شى جين بينج رسالة عزاء إلى رئيس مجلس الرئاسة الليبى محمد المنفى أعرب فيها عن خالص العزاء بشأن الخسائر التى وقعت فى الأرواح، وأعرب عن تعاطفه الشديد مع عائلات الضحايا والمصابين، وقد أعرب الرئيس شى أيضًا عن اعتقاده أن الشعب الليبى سيتغلب بالتأكيد على الصعوبات التى يواجهها، وأنه سيتغلب كذلك على آثار هذه الكارثة".



وأضافت المتحدثة: "فيما يتعلق بدعم ليبيا للتخفيف من آثار هذه الكارثة، فإن جمعية الصليب الأحمر الصينى أعلنت أنها ستقدم مساعدات نقدية طارئة إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، وأن الجانب الصينى يعمل على مدار الساعة لتقديم مساعدات إنسانية إلى ليبيا".



واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، تصريحاتها فيما يتعلق بهذا الشأن، بقولها: "إننا على استعداد لمساعدة الليبيين للتغلب على الصعوبات وإعادة بناء مساكنهم، فى أقرب وقت، وذلك استنادًا إلى الاحتياجات على الأرض".