افتتاح عاصمة الوادى الجديد الإدارية أكتوبر.. وتعليمات بعدم تمليك زراعات داخل الحيز العمرانى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن محافظ الوادى الجديد ، أنه من المقرر افتتاح أول عاصمة إدارية مميكنة على مستوى المحافظات بالتزامن مع احتفالات العيد القومى للمحافظة مطلع أكتوبر المقبل، حيث تم إنجاز كافة منشآت العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتكون أكبر صرح خدمى على مساحة 101 فدان كنموذج مصغر من العاصمة الإدارية بالقاهرة وتم تنفيذ أكبر مجمع حكومى للمديريات والبدء في تسكين الموظفين بها كما جرى تم الانتهاء من كافّة أعمال البنية التحتية والمرافق ، والتشغيل التجريبي لأجهزة التكييف والتبريد والاتصالات؛ لضمان بدء العمل دون وجود عوائق، وتجهيز نقاط الإسعاف والحماية المدنية.

وأضاف المحافظ أن العاصمة الإدارية تعمل بالطاقة الشمسية بعد الانتهاء من تدشين أكبر محطة طاقة شمسية لتغذية كافة مرافق العاصمة الإدارية وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء مشيراً إلى أنه من المقرر تجهيز المديريات التي يتم إخلاءها كمقرّات لفرع جامعة الأزهر حيث تم الانتهاء من خطة تسكين مبنى المديريات، مُوجهًا بوضع خطة زمنية لانتقال العاملين بالمديريات الخدمية، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد للإشراف على تسليم المديريات مؤكداً على أن قطاع الكهرباء بصدد الانتهاء من تركيب أكشاك الكهرباء المغذية لمباني المديريات والخدمات الحكومية ووضعها تحت الجهد، و تركيب غرف تحكم محطة الصرف الصحي.

فى سياق متصل، ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس الإدارة.

حيثُ شهد الاجتماع عرض ما تم من إجراءات تجاه تحصيل مستحقات الدولة، وأسفر الاجتماع عن تكليف وحدة المتغيرات المكانية بوضع خريطة للأراضي الفضاء والمتخللات مقسمة إلى قطع بالإحداثيات؛ وذلك لجميع الأراضي الصالحة للزراعة بما فيها أراضي التقنين، ويتم طرحها بمزاد علني للراغبين وتنشيط وتشجيع مبادرة السداد بالدولار، وتجهيز قطع أراضي خاصة بالمبادرة بمساحة ٢٠٠ فدان فأكثر.

وقرر المجلس عدم تمليك الأراضي الزراعية التابعة للصندوق داخل الحيز العمراني، وتستمر بحق الانتفاع بالإيجار؛ تحسبًا للاحتياجات المستقبلية، ويقوم كل مركز بإعداد دراسة للمسافة التي يتم التعامل عليها بعد الحيز لتمليك الأراضي وإنذار المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق، وتنفيذ إجراءات الإزالة محددة الموعد في حال عدم السداد، وتطبق نفس الإجراءات على الذين لم يقوموا باستيفاء الإجراءات.

ووجه محافظ الوادى الجديد أنه في حال شراء أرض من الباطن وتم سحب الأرض، يتم التقدم للصندوق لشراء الأرض بنظام التضامن معًا شاملةً سداد المديونيات وكذلك سحب أي أراضي لعدم الجدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية لسداد مستحقات الصندوق عن إيجار الفترة السابقة كما يتم تحديد أسعار الأراضي التي تم سحبها وإعادة طرحها طبقًا للأسعار الجديدة السائدة حاليًا وإعادة حصر أراضي المنتفعين من الصندوق وإضافة الأراضي التي تم توسعتها، على أن يكون الإيجار بنظام الشرائح حسب المساحة طبقًا للوضع الحالي.