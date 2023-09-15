إنجاز.. تنفيذ أطول شبكة طرق فى مصر بطول 1200 كم لربط الوادى الجديد بوادى النيل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تحقيق إنجاز تاريخى بدعم الرئيس السيسي فى قطاع الطرق تضمنت تنفيذ أطول شبكة طرق بالمحافظة بأطوال تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، مقسم لمسافات يبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وقال محافظ الوادى الجديد، أن اهتمام الحكومة بتنمية المحافظة، تضاعف خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث جرى تخصيص أكبر ميزانية تنموية فى تاريخها، شملت اعتماد 7 مليار جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، وهى أطول شبكة طريق على مستوى الجمهورية، كما جرى تعديل مسار النقب على طريق الخارجة أسيوط، بناء على العرض المدروس من اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم، وموافقة الحكومة عليه، حيث اعتمد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير مبلغ 125 مليون جنيه لتعديل مسار الطريق وتفادى تلك المنحنيات الخطرة كمرحلة أولى.

كما يجرى تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات بعد إسناده إلى 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكى – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، طريق الفرافرة – البحرية ، كما يتم استكمال العمل فى مشروع رصف وازدواج طريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب، والذى يبدأ من توشكى وحتى مدينة 6 أكتوبر فى الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية.