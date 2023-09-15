احذرى.. الصابون والبشرة "دونت ميكس" .. يؤثر على نضارتها

كتبت مروة محمود الياس

"لا تستخدمى الصابون على بشرتك"، هكذا ينصحك تقرير نشر بموقع healthshots ، الذى يوضح الأضرار الجلدية التي تصيب البشرة نتيجة استخدام الصابون في تنظيفها وغسلها، وهو ما يعزز من مشكلات جلدية كثيرة لا حصر لها.

وأوضح التقرير أن الصابون يحتوى على مواد قاسية جدا على البشرة، بل وتعد من المكونات التي يجب ألا تقترب من بشرة الجسم وخاصة الوجه، وذلك لأنها تجفف الزيوت الطبيعية التي تفرزها مسام الوجه وتجعله أكثر ترطيبا وشبابا، ويحتوى الصابون على مواد كيميائية لا تناسب البشرة خاصة بشرة الوجه، مثل البارابين.





اضرار الصابون على البشرة



ومن مضار استخدام الصابون كمنظف يومي للبشرة:

يسبب الحكة الجلدية الشديدة ويساعد على الهرش مما يسبب آثار غير مرغوبة على سطح الوجه

يثير من الحبوب ويؤدى إلى سوء حالتها أكثر

البشرة محيطها قلوى، أما الصابون فهو حمضى مما يجعله كاشك وخشن بل وحارق للبشرة في كثير من الأحيان

لا ينظف الصابون البشرة عكس ما يعتقد البعض، فهو لا يمكنه إزالة البكتيريا والأتربة من المساكم مهما كانت قوته

يزيد من فرص الإصابة بحب الشباب وكذلك الرؤوس السوداء

على المدى الطويل يسبب الشيخوخة لمظهر الجلد ويتسبب في ظهور خطوط الوجه بفاعلية

تصبح البشرة تدريجيا مع استخدام الصابون باهتة لا لون ولا حياة فيها

يقلل الصابون من حيوية البشرة ونضارتها، ويغير من درجة لونها تدريجيا كما أنه يترك أثار الماكياج دون تنظيف عميق، مما يسبب حبوب ورؤوس بيضاء وسوداء ضارة على المدى البعيد