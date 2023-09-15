إنشاء مركز طب الأسرة بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف ضمن "حياة كريمة"

وشهدت القرية الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء مركز طب الاسرة بقرية سدس "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف شهدت تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تضم مركزى ببا وناصر.