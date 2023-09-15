اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:43 م
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يعمل على تقليل زمن التعامل مع الطوارئ.. اعرف مركز السيطرة الموحد فى بنى سويف

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:31 م
يعمل على تقليل زمن التعامل مع الطوارئ.. اعرف مركز السيطرة الموحد فى بنى سويف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ
بنى سويف هانى فتحى

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يعد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام محافظة بنى سويف، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.

ويضم مركز السيطرة 16 مقعداً تم اختيار وتدرييب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات،باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.
 
ويسهم مركز السيطرة الموحد في التدخل السريع خلال حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى تحسين جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.
 


 

 


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