إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء بطلقات نارية فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ، وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود 5 مصابين بطلقات نارية من بينهم 3 أشقاء تم نقلل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج التعليمى لتلقى العلاج.

حيث ورودت إشارة من مستشفى دار السلام المركزى مفادها وصول المدعو ع . ح . ع 22 سنة مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى، فتحة دخول وخروج، و ح . ع . ح 29 سنة مصاب بطلق نارى بالبطن فتحة دخول وخروج، وع . م . ح 18 سنة مصاب بطلق نارى بالكتف الأيسر فتحة دخول، و ك . م . ح 20 سنة مصاب بطلق نارى بالكوع الأيسر فتحة دخول، وع . م . ح مصاب بطلق نارى بالكوع الأيسر فتحة دخول.

جميع المصابين أقارب من بينهم 3 أشقاء وجميعهم يقيمون بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام تم نقل لمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى ونظرا لخطورة حالتهم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج التعليمى لتلقى العلاج اللازم

جار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وجار عمل اللازم تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.