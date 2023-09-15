صرح طبى عملاق بالصعيد.. شاهد أعمال تطوير المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطورا ملموسا في واحد من أهم القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر وهو قطاع الصحة، هذا القطاع الذى يحظى بدعم كبير، من خلال تدعيمه بالأجهزة الطبية الحديثة والتقنيات المتقدمة في كافة الأفرع الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الخاصة أو حتى المراكز الطبية المتخصصة.

ويعد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي، والذي يقع بالمدينة الطبية علي كورنيش النيل الغربي لمدينة سوهاج، هو الرائد في مجال القلب وجراحات القلب على مستوى سوهاج، ومحافظات الصعيد، حث يتم استقبال جميع المرضى من أبناء سوهاج، والمحافظات المجاورة، سواء علاج على نفقة الدولة، أو تأمين صحي .

و"اليوم السابع"، يقدم للقارئ أهم المعلومات عن المركز والخدمات التى يقدمها للمواطنين ويعرض صور حيه من الداخل للتأكيد على مستوى التطور المستمر للمركز والخدمات التي يقدمها تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 - المركز يضم المركز عيادات تخصصية في مجال القلب وجراحة القلب والجهاز الهضمي.

2 – المركز ويستقبل أكثر من 500 حالة قلب مفتوح سنويا.

3 - المركز يجرى أكثر من 2500 حالة قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية.

4 – المركز يقدم المركز خدمة الموجات الصوتية على القلب لأكثر من 5 آلاف حالة سنويا.

5 - المركز يقدم خدمة الموجات الصوتية على القلب للأطفال، وتم إستحداث الكشف بالموجات الصوتية على القلب عن طريق المريء.

6 - يوجد بالمركز قسم أشعة يحتوي على " جهاز أشعة مقطعية، وأجهزة أشعة تليفزيونية، وأشعة عادية ".

7 - يضم المركز نخبة من صفوة الاستشاريين المتخصصين في مجال القلب على مستوى الجمهورية.

8 - يوجد بالقسم الداخلي 86 سرير بالإضافة إلى 10 أسرة رعاية ما بعد الجراحة .

9 - شهد المركز تطوير وحدة العناية المركزة للقلب، وجاري رفع عدد الأسرة من 6 إلى 14 سرير للعناية المركزة .

10- تم تطوير جميع الوحدات الإدارية بالمركز، وتم إنشاء وحدة الإدارة الفندقية، بالإضافة إلى وحدات مكافحة العدوى، والجودة، والسلامة والصحة المهنية.

11 - تم تطوير وحدات الجهاز الهضمي ورفع كفاءة غرف القسم الداخلي، وتطوير وحدة المناظير.

12 - المركز بصدد دخول خدمة ERCP ، ويقدم المركز خدمات حقن البؤر الكبدية.

13 – يوجد بالمركز ببرنامج لجنة الفيروسات الكبدية، ويتم داخله صرف أحدث علاج لأورام الكبد .



أجهزة حديثة ومتطورة_1



أحد الأجهزة الحديثة بالمستشفى



إحدى غرف المرضى بالمركز



أسره للمرضى



المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بسوهاج



رعاية القلب بالمركز



غرف المرضى



غرف مجهزة



غرفة العناية بالمركز



غرفة علاجية بالمستشفى



غرفة عناية أخرى



غرفة لحجز المرضى



قاعة تعلمية داخل المركز



قاعة للمؤتمرات بالمركز



قسطرة القلب



مركز اللقلب من الداخل