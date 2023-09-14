منسقة "أوتشا" تعرب عن قلقها إزاء الآثار الكارثية للهجمات فى أوكرانيا

كتبت: هند المغربي

قالت منسق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا " أوتشا"، دينيس براون، أن ما يحدث مثير للقلق بشكل خاص بسبب آثاره الكارثية على شعب أوكرانيا وعلى 345 مليون شخص يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك علي خلفية وقوع هجوم آخر أصاب الموانئ الأوكرانية في منطقة أوديسا أمس، وألحق الهجوم أضرارا بمنطقة مينائي ريني وإسماعيل بالقرب من الحدود الرومانية، مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.

كان المجلس الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسئولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 15 مارس 2024.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن التدابير التقييدية الحالية تنص على فرض قيود على سفر الأشخاص الطبيعيين وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وسيستمر تطبيق العقوبات على ما يقرب من 1800 فرد وكيان، والعديد منها مستهدف ردا على العمليات العسكرية الروسية المستمرة بشكل غير مبرر ضد أوكرانيا.