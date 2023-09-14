الاتحاد الأوروبى يمدد عقوباته ضد المسئولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضى أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المجلس الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسئولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 15 مارس 2024.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن التدابير التقييدية الحالية تنص على فرض قيود على سفر الأشخاص الطبيعيين وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وسيستمر تطبيق العقوبات على ما يقرب من 1800 فرد وكيان، والعديد منها مستهدف ردا على العمليات العسكرية الروسية المستمرة بشكل غير مبرر ضد أوكرانيا.

وذكر البيان أنه في سياق مراجعة العقوبات، قرر المجلس أيضا عدم تجديد العقوبات لأربعة أفراد. وقام الاتحاد الأوروبي، ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022، بتوسيع العقوبات بشكل كبير ضد روسيا بهدف الحد بشكل كبير من قدرتها على شن الحرب وحرمانها من التقنيات والأسواق الحيوية وإضعاف القاعدة الاقتصادية لها.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي جدد، في استنتاجات مجلسه يومي 29 و30 يونيو 2023، إدانته الحازمة للعمليات الروسية ضد أوكرانيا، والتي تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وأخيرا، جدد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، تعهده بمواصلة تقديم الدعم المالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي القوي لأوكرانيا وشعبها طوال المدة التي يستغرقها ذلك.