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مدبولى يوجه الشكر للجهات المشاركة فى تطوير المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:53 م
مدبولى يوجه الشكر للجهات المشاركة فى تطوير المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في المتحف المصري الكبير
كتبت - هند مختار

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خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الجولة التي قام بها مطلع الأسبوع الجاري لتفقد الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وكذا مشروع تطوير منطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها، فضلًا عن تفقده الهوية البصرية للطريق الدائري.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير الجارية تُحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.
 
وتوجّه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير في كل من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بهما.
 
 

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