اليوم السابع
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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا عاصفة دانيال ويؤدى صلاة الغائب بنجع حمادى

الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:10 م
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا عاصفة دانيال ويؤدى صلاة الغائب بنجع حمادى محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا العاصفة
قنا صابر سعيد

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انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلي قرية الصياد بمركز نجع حمادي، لتقديم واجب العزاء لعدد من الأسر بالقرية، في وفاة 18 فرد من أبناء القرية جراء عاصفة "دانيال" الذي وقع بدولة ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن عثمان،  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس مجدى أيوب، رئيس قطاع رى قنا غرب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وأدي محافظ قنا ومرافقوه وعدد من أهالي القرية صلاة الغائب علي الشهداء، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بتعميم صلاة الغائب علي ضحايا الإعصار في جميع مساجد المحافظة، عقب صلاة الجمعة غدا.

وقدم محافظ قنا التعازي لأسر الشهداء، داعيا الله أن يدخلهم فسيح جناته، و يلهم أهلهم الصبر والسلوان، مشيرا إلي أنه تم صرف إعانة عاجلة لجميع الأسر المتضررة، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإتخاذ الاجراءات اللازمة لإعفاء أبناء الشهداء وأفراد أسرهم من مصاريف المدارس، ودعم أسر الشهداء بالمواد الغذائية اللازمة، مشيرا إلي أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بصرف تعويض مالي بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و 25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، بعد تقديم واستيفاء الأوراق اللازمة لكل حالة.

 محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا العاصفة (1)

 
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا العاصفة (2)
 

 

 

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا العاصفة (3)
 

قرية الصياد

تضامن قنا

عزاء بقرية الصياد

محافظة قنا

اخبار قنا



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