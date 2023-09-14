اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:14 م
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محافظ قنا يفتتح المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية بقرية أولاد نجم

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:59 م
محافظ قنا يفتتح المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية بقرية أولاد نجم جانب من الافتتاح
قنا صابر سعيد

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افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بهجورة التابع لمركز نجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.
 
وأوضح محافظ قنا، أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بقرية أولاد نجم بهجورة، لتقديم جميع الخدمات التي تخص البطاقة التموينية الذكية، من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم، أو بدل تالف وفاقد، وفصل اجتماعى وغيرها من الخدمات، مشيدا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
وأضاف الداودي، أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة التي تم افتتاحها بلغ حتى الآن 24 مركز على مستوي المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقرى، بدلا من الانتقال إلى المدن لإنهاء خدماتهم.
 
 
 
 
 
 

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