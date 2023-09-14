اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:12 م
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محافظ سوهاج يتابع أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:36 م
محافظ سوهاج يتابع أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تقوم حاليا بتقييم المشروعات المقدمة من المواطنين، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وتذليل أية معوقات، حيث تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.
 
وأكد محافظ سوهاج على ضرورة دعم كافة المشروعات المتقدمة حتى التى لن يحالفها التوفيق في الاختيار وتقديم الدعم والمشورة لهم ليتمكنوا من العودة مرة أخرى فى المستقبل، والعمل على تحقيق الاستفادة من كافة المشروعات المتقدمة.
 
ويذكر أن عدد المشروعات المكتملة بلغ عددها 28 مشروعا (3 مشروعات كبيرة الحجم - 2 مشروع متوسط - 3 مشروعات مرتبطة بمبادرة حياة كريمة - 14 مشروع للشركات الناشئة - 3 مشروعات المبادرات المجتمعية - 3 مشروعات مرتبطة بالمرأة وتغير المناخ)، وستقوم اللجنة بالانتهاء من التقييم واختيار 13 مشروعا من بين المتقدمين وارسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين.

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محافظ سوهاج

القرية الذكية

البيئة

الاتصالات



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