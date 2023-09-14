اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:46 م
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محافظ المنيا يستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة وحل طلبات المواطنين

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:57 م
محافظ المنيا يستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة وحل طلبات المواطنين جانب من لقاءات المحافظ مع أهالى المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عددا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة .
 
جاء ذلك بحضور النائب مجدى ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، أعضاء مجلس النواب، حيث بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر السادة النواب ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، كما حرص المحافظ، على طمأنة أعضاء مجلس النواب على توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا على فتح معرض" أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية .
 
كما وجه النواب، الشكر لمحافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية ، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

مجلس النواب

اهلا مدارس

سلع غذائية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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