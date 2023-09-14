فحص طبى مجانى لـ 1959 شخصا بسمالوط ومبادرة فرصة تسلم 207 رؤوس أغنام بمطاى

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى "فرصة"، للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل و كرامة، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية، مستهدفة قطاعات النساء والشباب، لتقديم الدعم وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .
وفى ذات السياق، أعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، توزيع 207 رأس أغنام على 69 أسرة مستفيدة بقرى منبال و مرزوق فى حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها .
جدير بالذكر، أن مبادرة ( فرصة) يعمل تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية وخاصة فى المجتمعات الريفية .
فى سياق متصل، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 11 و 12 من سبتمبر الجاري بقرية نزلة طحا بمركز سمالوط، حيث نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1959 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 453 حالة جراحة ، 415 حالة أطفال، 282 باطنة، 104 نساء ، 30 تنظيم الأسرة، 125 أسنان، 150 رمد، 249 جلدية، 151 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 140 تحليلا ً متنوعاً، و8 حالات أشعة سينية و 103 كشف مبكر للضغط والسكر، و 8 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 142 مترددا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.
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