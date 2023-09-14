ضبط 77 مخالفة تموينية وإزالة 63 حالة تعد على الأرض الزراعية بمراكز المنيا

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 77 مخالفة، منها 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن -خبز غير مطابق للمواصفات -بيع بأزيد من السعر -توقف عن الإنتاج)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 7 مخالفات، تنوعت ما بين (سلع مجهولة المصدر –عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فى سياق متصل، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار- مطاي - ملوي)، من إزالة 48 حالة تعد منها 29 حالة تعد في بني مزار بقري (شلقام - صندفا - بني على - أبو جرج) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و9 حالات تعد بقطاع منبال وأبو عزيز وحي غرب المدينة بمركز مطاي، وفى مركز ملوي تم إزالة 10 حالات تعد على الطريق الصحراوي الشرقي بقرية دير البرشا وحي غرب المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة - ديرمواس)، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف منها 8 حالات بقريتى (شوشه -العزيمة) وحي شرق وجنوب المدينة بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرية صفط الخمار، وإزالة حالتي تعد خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية بالعدوة، وإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية دلجا بمركز ديرمواس.