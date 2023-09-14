جثث لكائنات غير بشرية تثير الجدل فى برلمان المكسيك.. صور وفيديو

فاطمة شوقى

قدم خايمى موسان ، متخصص في علم الأجسام الطائرة المجهولة ، جثث لكائنات غير بشرية تشبه الفضائيين للبرلمان المكسيكى وذلك من أجل المطالبة بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الفضائية ، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.



جثث غير بشرية

وأشارت الصحيفة إلى أن موسان قدم تابوتان صغيرين يحتويان على متحجرات مفترضة لطائنين فضائيين ، أمام النواب المكسيكى، وقال موسان خلال جلسة نظمها النائب سيرخيو جوتيريس باسم "المصلحة العامة"، "إنها كائنات غير بشرية، وليست جزءاً من تطورنا الأرضي".



برلمان المكسيك

بينما قال موسان "نحن لسنا وحدنا ومن المهم أن ندرك هذه الظواهر في المكسيك ، وأن نجعل بلدنا من أوائل الدول التي تقبل وجود غير البشر على كوكبنا"، وقدم هذه الجثث لكائنات غير بشرية والتي وفقا لبحث أجرته الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك إن عمرها أكثر من 1000 عام.



المكسيك

وبالنسبة لموسان فإنه يوجد حياه آخرى خارج كوكب الأرض مشيرا إلى أهمية إدراك ذلك وأن يكون هناك شجاعة لتقبله قائلا "كائنات ذكية غير بشرية تزورنا والتي تأتى إلى الأرض من أعماق الكون".

وقال أحد مستخدمي الإنترنت المكسيكيين "إن استقبال خايمي موسان في مجلس النواب يظهر ازدراء هذا البلد للعلم"، وسخر آخرون من الجلسة، داعين موسان إلى أن يصبح "رئيس العلاقات بين المجرات".



المكسيك 2