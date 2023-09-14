المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين لسرقتهم سيارة ليلا فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد احمد شعيپ رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي ، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري ، بمعاقبة غيابيا للأول والثاني والثالث، وحضوريا للرابع والخامس كل من " ن.م.ال" و أ.ح.ا" و " ع.س.أ" و " ر.م.ش" و" ا.س.أ"، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة الاسلحة الأبيض المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بواقعة سرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1245 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد، بقيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بسرقة السيارة محل البلاغ بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، الي صحة واقعة سرقة السيارة والمملوكة ل " ف.اب.ع" وقيام المتهمين ، " ن.م.ال" و أ.ح.ا" و " ع.س.أ" و " ر.م.ش"و" ا.س.ا" بسرقتها، بأن قام المتهم الأول بفتح السيارة وادارة محركها وقيادتها عقب سرقتها حال قيام المتهمين من الثاني حتي الرابع بمراقبة الطريق من حيث المارة، وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة بيضاء مخفية بين طيات ملابسهم ،وقد اشترك المتهم الخامس مع باقي المتهمين بطريقي التحريض والاتفاق ،اذ ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابي تولي زعامته تخصص في سرقة السيارة ليلا ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.