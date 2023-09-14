المشدد 6 سنوات لعاطل لترويجه الهيروين بالطريق الساحلى فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم "ع.ع.خ"، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه،عما أسند إليه ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7840 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر ،بناء علي التحريات السرية إلي قيام المتهم " ع.ع.خ" عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة ، مستخدما سيارة في عملية الترويج ، وأثناء تواجده بالطريق الساحلي دائرة القسم ، وحال ترجله من السيارة لترويج المواد المخدرة لآخرين ، وعند قيام القوة الأمنية بضبطه ألقي من يده حافظة بلاستيكية محاولا الفرار، وأسرعت القوة في ضبطه وبفض محتويات الحافظة تبين أنها تحوي على عدد 6 لفافات لمخدر الهيروين ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 13 لفافة هيروين ، وبتفتيش شخص المتهم عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي ،وبمواحهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة والسيارة لترويج المخدرات ، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



