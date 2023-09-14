اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الطيران الروسى يسقط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلجورود الروسية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:07 ص
الطيران الروسى يسقط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلجورود الروسية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة، ودمرتها منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة بيلجورووسيا".


وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إحباط اليوم محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن "منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.


وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.


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