السيطرة على حريق اندلع فى حظيرة وأسفر عن نفوق 6 مواشى فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية ، على حريق هائل إندلع داخل حظيرة مواش بعزبة الفشالك بمركز الجمالية شمال المحافظة، وأسفر الحريق عن نفوق 6 رؤوس مواشى.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية، وبالفحص تبين أن الحظيرة ملك المواطن إبراهيم م.م.ي. مقيم بعزبة الفشالك مركز الجمالية

وأسفر الحريق عن نفوق 6 رؤوس مواش، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.