مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى إحدى ترع المنزلة بالدقهلية

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه غرقا، في ترعة قرية المواجد التابعة لمركز المنزلة، في شمال محافظة الدقهلية ، وتم انتشال الجثمان، ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من أهالي قرية المواجد، بغرق شاب في الترعة بجوار كوبري القطار.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد السعيد أحمد مسعد، 17 عاما، مقيم بقرية المواجد، حيث جرفه التيار أثناء إستحمامه في المياه.

تم انتشال الجثمان، ونقله لمشرحة مستشفى المنزلة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات