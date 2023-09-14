الأمن يكشف قضايا غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)،