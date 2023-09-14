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الأرصاد: انتهاء العاصفة دانيال رسميًا.. ومصر لم تتأثر إلا ببقاياها

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:34 م
الأرصاد: انتهاء العاصفة دانيال رسميًا.. ومصر لم تتأثر إلا ببقاياها إعصار دانيال فى ليبيا
كتب محمود راغب

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انتهاء العاصفة دانيال، وخلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة، بعد أن أعلنت مدينة درنة أنها مدينة منكوبة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه بالنسبة لجمهورية مصر العربية فقد كان تأثير عاصفة دانيال علينا ضعيف، حيث  لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية .
 
ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الخميس: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة  والصغرى  28 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 
 

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